La madrugada de este sábado, un sujeto encapuchado perpetró un asalto en el grifo Pecsa, ubicado en la avenida Cutervo, cerca al parque Santa Anita, en la provincia de Ica.

Asalto impune

El hecho ocurrió alrededor de las 2:53 a.m., cuando el individuo, con el rostro cubierto y portando una mochila, ingresó hasta el área donde se guardaba el dinero y sustrajo aproximadamente 200 soles de cada trabajadora, sumando un estimado de 448 soles. El establecimiento se encuentra a solo una cuadra de un puesto de auxilio policial.

Las trabajadoras, dos mujeres que afrontaban el turno de madrugada, se encontraban descansando debido a la extensa jornada laboral, por lo que no pudieron reaccionar a tiempo. Cuando advirtieron el robo, el asaltante ya se había apoderado de las ganancias del turno.

“Nos llamaron porque la Policía no llegaba y tuvimos que venir a brindar apoyo”, señalaron personas que acudieron tras el pedido de auxilio.

El hecho ha generado preocupación entre vecinos del sector, quienes cuestionan la falta de reacción inmediata pese a la cercanía de un puesto policial.

Las imágenes de seguridad serán clave para identificar al responsable, mientras se espera que las autoridades refuercen el patrullaje en esta zona.

