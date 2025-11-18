Los vecinos de la urbanización Sol de Ica – Los Portales, octava etapa, denunciaron que la Municipalidad Provincial de Ica estaría lotizando y donando un terreno de 956 m², pese a que dicho espacio figura legalmente como área de aporte destinada al uso educativo.

Exigencia de terreno

Según indicaron, personal técnico del municipio llegó recientemente a la zona para realizar mediciones con fines de lotización, sin previo aviso ni consulta vecinal.

Un vecino explicó que la habilitación urbana aprobada establece claramente el uso del espacio para educación, salud o actividades deportivas. Señaló además que el cambio repentino de uso vulnera el valor de las propiedades adquiridas bajo la premisa de contar con áreas de aporte. “Nosotros compramos de buena fe. Un lote frente a área educativa o parque tiene otro valor. Cambiarlo sin consulta afecta nuestro patrimonio”, expresó.

El abogado y morador Roberto Munive también manifestó su preocupación y afirmó que la decisión municipal “vulnera derechos colectivos” al modificar el fin para el cual fue aprobada la donación inicial. “Esto no es para fines de vivienda. Es para educación. Aquí vivimos cientos de familias y vamos a reclamar que se respete lo establecido”, indicó. Los vecinos aseguraron que preparan un memorial dirigido al alcalde y a la Gerencia de Obras Públicas, exigiendo la inmediata suspensión del proceso de lotización.

Asimismo, un grupo de moradores iniciaron la recolección de firmas para formalizar una denuncia, señalando que la municipalidad actuó sin consulta previa y sin considerar la necesidad de áreas verdes, educativas y recreativas para los niños y adolescentes del sector. “No vamos a permitir que nos impongan decisiones que afectan nuestra calidad de vida. Vamos a llegar hasta donde sea necesario para defender nuestros derechos”, enfatizaron.

