Al promediar la 1:00 de la madrugada de ayer, un incendio se registró en la avenida Siete, por la entrada de Avelino Cáceres, en el distrito de Parcona (Ica). El siniestro movilizó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes llegaron para controlar las llamas y evitar su propagación a otras viviendas.

Emergencia en la zona

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el fuego habría sido provocado por una mujer identificada en la zona como “Chavelita”, quien, según indicaron, padece de alteraciones mentales. Es la tercera vez que un incendio afecta la misma vivienda, propiedad del señor Rojas, quien residía junto a su esposa, la señora Marlene Franco de Rojas, y la mencionada ciudadana.

El siniestro consumió por completo las pertenencias de la familia, incluyendo ropa, electrodomésticos, camas, colchones y demás enseres. Además, las llamas se extendieron a una cevichería y una barbería contiguas, generando pérdidas económicas a los propietarios.

Los vecinos expresaron su preocupación ante la situación, solicitando la intervención de las autoridades competentes para brindar atención médica especializada a la mujer señalada como responsable. “Pedimos que la internen porque representa un peligro. Es la tercera vez que provoca un incendio y también agrede a vecinas, niñas y personas mayores”, manifestó un residente de la zona.

El 12 de noviembre, los vecinos denunciaron en la comisaría de Parcona a “Chavelita”, por los contantes golpes y violencia. “Hay una señora que agrede a todo el mundo y pide plata. A mi prima le pidió 30 soles y, cuando se negó, la golpeó”, dijo una vecina.

“Esa señora también ha pegado a una niña de 11 años, la desmayó en plena calle, y a una anciana que vendía canchita; la señora terminó internada en el hospital”, añadió otra vecina, quien afirma que el temor se ha vuelto parte del día a día en la zona.

“Ella va todos los días a mi puesto. Me pide 30 soles y me dice ‘dame o te pego’. Cuando no le doy, me insulta y me lanza cosas. Hemos denunciado muchas veces, pero la Policía dice que no puede hacer más porque tiene problemas mentales”, contó una comerciante afectada.

