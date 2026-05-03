El anfibio Caecilia crassisquama fue registrado por primera vez en el Perú, tras ser identificado en el Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, en la región Cajamarca.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi y representa un avance en el conocimiento de la biodiversidad del país.

Descubrimiento amplía distribución de la especie

La especie, también conocida como “cecilia de Normandía”, pertenece al orden Gymnophiona, un grupo de anfibios caracterizados por su cuerpo alargado y la ausencia de extremidades.

Hasta ahora, Caecilia crassisquama solo había sido reportada en Ecuador, por lo que este registro amplía su distribución geográfica hacia territorio peruano.

El ejemplar fue encontrado en un bosque montano a 1,990 metros de altitud, en el sector El Sauce del área natural protegida.

Incrementa el número de especies del género en Perú

Con este hallazgo, el número de especies del género Caecilia registradas en el país se eleva a siete, lo que refuerza la diversidad de anfibios en el territorio nacional.

El estudio fue desarrollado por un equipo internacional de investigadores vinculados a instituciones como el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Museu Paraense Emílio Goeldi.

Importancia de las áreas naturales protegidas

Las cecilias son especies difíciles de estudiar debido a su comportamiento subterráneo, lo que hace que este tipo de registros sea poco frecuente.

El presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto, destacó la relevancia del hallazgo.

Señaló que el Santuario Nacional Tabaconas-Namballe conserva ecosistemas únicos como el páramo andino, clave para la regulación hídrica y la conservación de especies de distribución restringida.

Biodiversidad y conservación

El descubrimiento resalta la importancia de los inventarios biológicos en zonas poco exploradas y el rol de las áreas protegidas como refugios de biodiversidad.

Además, evidencia la necesidad de continuar con investigaciones científicas que permitan identificar y proteger especies aún poco conocidas.