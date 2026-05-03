El crecimiento de los videojuegos en línea ha transformado la forma en que niños y adolescentes interactúan, convirtiendo estas plataformas en espacios sociales donde también pueden surgir riesgos como el ciberacoso.

Según especialistas en ciberseguridad, comprender cómo funcionan estos entornos digitales y acompañar a los menores en su uso es clave para prevenir situaciones de hostigamiento o manipulación.

Cuatro señales de alerta del ciberacoso

Expertos advierten que el ciberacoso en videojuegos no suele comenzar de forma evidente, sino como conductas repetitivas que afectan progresivamente al menor.

Entre las principales señales destacan:

Insultos constantes normalizados: El uso de apodos ofensivos o críticas reiteradas puede pasar de ser una broma a una forma de acoso que afecta la autoestima. Cambios de humor después de jugar: Irritabilidad, tristeza o pérdida de interés en el juego pueden indicar experiencias negativas. Intento de llevar la conversación fuera del juego: Solicitudes para continuar el contacto en otras plataformas pueden dificultar la supervisión y aumentar riesgos. Conductas de secreto o evasión: Ocultar la pantalla, evitar hablar del juego o mostrarse a la defensiva son señales de alerta.

Cómo prevenir riesgos en entornos digitales

Los especialistas recomiendan que los padres y tutores mantengan una comunicación activa con los menores sobre su experiencia en línea.

Algunas medidas clave incluyen:

Conversar regularmente sobre con quién juegan

No compartir datos personales como dirección o contraseñas

Enseñar a bloquear y reportar usuarios abusivos

Guardar evidencias en caso de acoso

Promover entornos de juego seguros y moderados

Además, se enfatiza que el objetivo no es restringir completamente el acceso a los videojuegos, sino enseñar a los menores a utilizarlos de forma segura.

Importancia de la educación digital

El acompañamiento familiar es considerado el principal factor de protección frente a los riesgos en línea.

Especialistas destacan que generar confianza permite que los niños comuniquen situaciones incómodas o peligrosas a tiempo.

Asimismo, herramientas de ciberseguridad pueden complementar la protección, ayudando a supervisar el uso de internet y prevenir amenazas digitales.