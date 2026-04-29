La Red Asistencial Ica continúa impulsando la Semana de Vacunación de las Américas, una iniciativa que se extiende hasta el 3 de mayo. El objetivo principal es elevar las coberturas de vacunación y minimizar el riesgo de contagio de enfermedades prevenibles en toda la región.

Prevención en salud

Las jornadas se desarrollan de manera simultánea en los 17 establecimientos de salud de la red, mediante brigadas casa por casa y visitas a instituciones educativas. En estos puntos, la población tiene acceso a las 19 vacunas del calendario nacional, las cuales brindan protección contra más de 28 enfermedades, incluyendo sarampión, fiebre amarilla e influenza.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, subrayó que estas actividades son fundamentales para fortalecer los programas de inmunización. La campaña busca generar conciencia sobre la importancia de completar el esquema regular de vacunas para proteger la salud de todos.

Cabe señalar que, la Red Asistencial Ica de EsSalud participó en el lanzamiento oficial de la Semana de Vacunación en las Américas en la provincia de Chincha, donde se realizó una vacunación simbólica a diferentes grupos de edad.

Se felicitó a las instituciones que destacaron por su participación y entusiasmo: 1er lugar: Unidad Ejecutora de Palpa. 2do lugar: EsSalud Ica y 3er lugar: Unidad Ejecutora Nasca.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO