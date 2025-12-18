Con el objetivo de proteger la salud de la población, la Red Asistencial Ica de EsSalud llevó a cabo una jornada de vacunación contra la influenza en los hospitales Augusto Hernández Mendoza y Félix Torrealva Gutiérrez. Durante la campaña, se logró inmunizar a más de 400 personas, incluyendo niños, adultos y adultos mayores, fortaleciendo así la salud preventiva en la región.

Por la prevención

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la importancia de estas acciones: “Nuestra prioridad es acercar los servicios de salud a la comunidad a fin de prevenir enfermedades graves. Ver la gran respuesta de los iqueños hoy nos motiva a seguir trabajando con compromiso; una población vacunada es una población protegida y lista para un futuro más saludable”.

La masiva asistencia de la población refleja la creciente conciencia sobre la importancia de la medicina preventiva. Tras el despliegue logístico y humano, cada asistente fue atendido de manera fluida y segura, garantizando que las dosis lleguen a quienes más lo necesitan para enfrentar las estaciones de riesgo con defensas reforzadas.

