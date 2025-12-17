Ante la confirmación de casos de influenza H3N2 en el Perú. En la provincia de Pisco, se difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio y evitar una mayor propagación del virus en la comunidad.

Por la prevención

Entre las principales medidas preventivas se encuentra el lavado frecuente de manos, la vacunación contra la influenza y el uso de mascarillas, especialmente en espacios cerrados o con escasa ventilación. Asimismo, se aconseja evitar lugares con aglomeraciones y suspender la participación en reuniones sociales cuando se presenten síntomas respiratorios.

Las autoridades de salud también recomendaron acudir de manera oportuna a un establecimiento médico ante cualquier malestar, con el fin de recibir una evaluación adecuada y prevenir contagios adicionales.

Según información médica, uno de los síntomas más comunes de la influenza H3N2 es la fiebre alta, que puede superar los 38 grados y presentarse de forma repentina. A ello se suman escalofríos, malestar general y una intensa sensación de cansancio, afectando principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Si bien se trata de un virus altamente contagioso, especialistas indicaron que la influenza H3N2 no suele ser mortal en la mayoría de los casos. No obstante, advirtieron que en pacientes con comorbilidades el riesgo de complicaciones aumenta, lo que podría generar una mayor demanda de atención médica si no se adoptan medidas preventivas a tiempo.

