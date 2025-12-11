El alza de reportes de gripe H3N2 en diversas regiones ha llamado la atención de autoridades sanitarias, debido a su avance acelerado en las últimas semanas.

Según datos del Organismo Mundial de la Salud, la actividad viral apareció “3 y 6 semanas respecto a lo esperado”, lo que explica el aumento de casos registrados en países como Reino Unido, Alemania, España e Italia.

La influenza A H3N2 forma parte de los virus de la familia Orthomyxoviridae y su denominación responde a dos proteínas específicas: hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2, de acuerdo con el OMS.

Desde el Reino Unido, el NHS advirtió (a través de la doctora Nisa Aslam) que esta variante se está propagando con rapidez mediante gotitas respiratorias.

Los síntomas más reportados incluyen fiebre, tos seca persistente, dolor de garganta, dolores musculares, escalofríos y malestar gastrointestinal.

La transmisión ocurre principalmente al toser, estornudar o tocar superficies contaminadas. Por ello, la OPS recomienda reforzar la vacunación contra influenza, mantener una adecuada higiene de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas, usar mascarilla en espacios concurridos y desinfectar superficies de alto contacto.

El ECDC indicó que varios países europeos reportaron detecciones más tempranas de lo habitual, generando presión en centros médicos y obligando a aplicar medidas preventivas adicionales.