El Ministerio Público, bajo la conducción del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas, oficializó la reincorporación del fiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdova, quien asumirá la Fiscalía Suprema de Familia desde este viernes 12 de diciembre.

El nombramiento fue dispuesto mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 3704-2025-MP-FN, publicada el 11 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano. Arce reemplazará a la fiscal adjunta suprema titular Gianina Rosa Tapia Vivas, quien ocupaba el puesto desde septiembre.

Orden de la JNJ y fallo judicial

La designación responde al cumplimiento de una orden de reposición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que el Pleno de dicha entidad aprobara, a inicios de diciembre, el retorno de Arce Córdova. Este había sido destituido en 2021 por faltas calificadas como “muy graves”, conforme a los numerales 6 y 11 del artículo 47 de la Ley N.º 30483 – Ley de la Carrera Fiscal.

La resolución también precisa que la restitución obedece al mandato del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, que ordenó rehabilitar el título de fiscal supremo a Arce en el proceso de amparo Expediente N.º 6822-2022-0-1-JRDC-09.

Gálvez: no será asignado a “Cuellos Blancos”

En declaraciones a Canal N, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez explicó que Arce fue asignado a la Fiscalía Suprema de Familia y no al despacho vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Si bien señaló que el magistrado no posee impedimento legal para integrarlo, afirmó que no era “conveniente” designarlo allí debido a que está vinculado en investigaciones relacionadas a la presunta organización criminal enquistada en el sistema de justicia.

Composición de la Junta de Fiscales Supremos

Con la reincorporación de Arce Córdova, la Junta de Fiscales Supremos queda integrada por:

Tomás Gálvez Villegas

Pablo Sánchez

Zoraida Ávalos

Juan Carlos Villena

Patricia Benavides

Luis Arce Córdova

(Aún inhabilitada) Delia Espinoza

No obstante, el fiscal Víctor Rodríguez Monteza sería quien reemplace a Espinoza en la representación del grupo.

Con esta resolución, el Ministerio Público concreta el retorno de Arce Córdova, figura cuestionada desde 2021 por sus presuntos vínculos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y cuya reposición se hizo efectiva en diciembre.