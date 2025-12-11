El presidente de la República, José Jerí, aseguró que el Gobierno mantiene un compromiso permanente con la planificación como herramienta para alcanzar objetivos concretos a mediano y largo plazo.

Durante su participación en el IV Congreso Internacional Planifica Perú 2050: Desarrollo Sostenible, Soberanía y Seguridad, realizado en el auditorio del Colegio Médico del Perú (CMP) en Miraflores, el mandatario afirmó que las autoridades deben seguir una visión de Estado.

“Las autoridades políticas que estamos de paso tienen que seguir una lógica de Estado, darle planificación al país con un principio de realidad. Por ello, hay un firme compromiso de parte del Ejecutivo de dar apoyo a todo lo que sea planificación en el país”, señaló.

Problemas estructurales requieren articulación entre autoridades

Jerí recordó que los principales problemas del país no son recientes ni aislados, sino el resultado de años sin una estrategia articulada entre distintos niveles de gobierno.

“Somos un país que tiene una alta potencialidad, tenemos todos los elementos para explotarlos, pero por una mala comunicación entre sus autoridades de todos los niveles, nunca hemos podido sacar nuestro verdadero potencial”, apuntó.

El jefe de Estado propuso aprovechar la experiencia de gestores públicos y expertos que han logrado resultados concretos, con el fin de evitar errores y garantizar continuidad en las políticas.

“La experiencia es sumamente importante para garantizar continuidad. Hay muchos retos como Estado, por lo que hay que buscar los entendimientos. Tenemos todo para ser lo que queramos ser, aunque, lamentablemente, aún no hemos despertado de manera adecuada”, añadió.

Mandatario visita feria multisectorial dedicada a Huánuco

Tras su participación en el congreso, el presidente Jerí visitó la feria “Más cerca del Perú”, cuya segunda edición tiene como objetivo acercar a la ciudadanía a los sectores productivos y culturales del país.

La actividad, centrada en la región Huánuco, reúne 39 stands de productores agropecuarios con una amplia variedad de cadenas productivas: palta, queso, café, cacao y derivados, chifles, miel de abeja, lácteos y panetones, entre otros.

El evento destaca la labor de emprendedores y portadores de tradición que preservan la identidad nacional, contribuyendo al reconocimiento del potencial productivo regional.