El presidente de la República, José Jerí Oré, participó hoy en la ceremonia de izamiento de la bandera en la institución educativa Manuel Melitón Carvajal, ubicada en el distrito de Lince, donde dirigió un mensaje a los estudiantes sobre la importancia de la identidad nacional.

Durante su intervención, el jefe de Estado subrayó que se debe cultivar el respeto y el amor por los símbolos patrios, especialmente entre las nuevas generaciones.

“Siempre es importante no solo ver el presente sino el futuro, que indiscutiblemente está ligado con ustedes. Nosotros tenemos que apostar por su educación, tenemos que cultivar el respeto y el amor por los símbolos patrios”, afirmó.

Acompañamiento a estudiantes y compromiso del Gobierno

El mandatario señaló que, aunque algunos no compartan esta posición, considera fundamental que el Gobierno recorra los colegios y acompañe a los estudiantes en el inicio de sus jornadas escolares, en actividades como el canto del himno nacional o ceremonias cívicas.

A los alumnos formados para el acto, el presidente recordó que en ocasiones anteriores acudió a ese mismo colegio para ejercer su voto, y expresó su satisfacción por visitarlos esta vez en una actividad institucional educativa.

“Ahora estoy con ustedes compartiendo algunos minutos que le hemos robado a su día, a los exámenes; las disculpas del caso por cambiar las agendas planificadas, pero es parte del compromiso que tenemos como Gobierno con la juventud”, indicó.

Acciones para reforzar identidad nacional

La presencia del mandatario se enmarca en las acciones del Gobierno dirigidas a fortalecer la identidad nacional mediante actividades cívicas en instituciones educativas, entre ellas el izamiento de la bandera y el canto del himno nacional.