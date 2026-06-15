La expectativa de decenas de estudiantes por participar en la ceremonia de entrega de la ley que crea la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes terminó en desilusión. Los alumnos del colegio Miguel Grau abandonaron la actividad luego de esperar durante una hora la llegada de la congresista María Agüero, quien había sido anunciada como la principal participante del evento.

Los escolares acudieron a la Casa de la Cultura de Majes para asistir al acto protocolar programado con motivo de la promulgación de la Ley N.° 32639. Sin embargo, entre las 11:30 y 12:30 horas permanecieron a la espera de la parlamentaria, por lo que finalmente optaron por retirarse del lugar.

Tras su llegada, María Agüero inició la ceremonia y resaltó la aprobación de la norma que dispone la creación de la universidad pública en Majes. No obstante, reconoció que el proyecto aún se encuentra lejos de concretarse, ya que la ley representa apenas el primer paso para su implementación.

Estudiantes se retiran tras esperar una hora a congresista María Agüero en Majes

Aún falta elaborar los estudios y expedientes necesarios, además de asegurar el presupuesto para la construcción y puesta en marcha de la futura casa superior de estudios. Indicó además que el financiamiento dependerá del Poder Ejecutivo, por lo que aún no existe un plazo definido para el inicio de las obras ni para el funcionamiento de la universidad.

Durante su intervención, Agüero sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación superior y recordó que la iniciativa no contó con un respaldo amplio en el Congreso durante su tramitación en las dos votaciones.

La parlamentaria destacó además que, a diferencia de otros proyectos universitarios, la nueva universidad cuenta con un terreno saneado, gracias a las gestiones realizadas con la Municipalidad Distrital de Majes.

Pese a la promulgación de la ley, la creación de la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado aún enfrenta una serie de etapas administrativas y presupuestales antes de convertirse en una alternativa real para los jóvenes de Majes y de la provincia de Caylloma con sus 15 carreras profesionales en 3 facultades.