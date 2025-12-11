Acción Popular enfrenta un posible escenario de exclusión de las elecciones generales del 12 de abril, debido a denuncias de fraude en la elección de delegados, instancia clave para validar las listas de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El experto en materia electoral José Naupari explicó para América Noticias que el JNE debe revisar si el proceso interno cumplió las normas de democracia interna. De detectarse irregularidades graves, las listas presentadas podrían ser declaradas improcedentes, lo que impediría al partido participar en la elección general.

El proceso interno culminó con la elección de Alfredo Barnechea como precandidato presidencial; sin embargo, el postulante Julio Chávez y otros militantes han impugnado el resultado, agudizando la crisis partidaria.

Las denuncias que comprometen la elección interna

Las principales denuncias fueron formuladas por miembros del propio partido.

El candidato a diputado Ricardo Burga sostuvo que la dirigencia no verificó correctamente las listas cargadas en el sistema, permitiendo la inclusión de datos irregulares.

De otro lado, el excongresista Luis Roel denunció adulteración de resultados. Afirmó que su hermano fue elegido como delegado en San Borja por mayoría, pero no apareció en la lista enviada a la ONPE, lo que sugiere una posible suplantación o manipulación.

Las acusaciones señalan no solo presuntas irregularidades en el conteo y representación, sino también una posible omisión de funciones de quienes debían garantizar la transparencia del proceso interno.

Posibles consecuencias legales para Acción Popular

De acuerdo con Burga, existen dos escenarios:

Anulación parcial de mesas, lo que podría modificar el resultado y favorecer a Julio Chávez. Anulación total del proceso interno si se comprueba fraude, lo que impediría que Acción Popular postule en las elecciones generales de abril.

En este último caso, la sanción afectaría únicamente los comicios generales; el partido sí podría participar en las elecciones regionales y municipales del próximo año.

El experto José Naupari sostuvo que todo dependerá de la evaluación del JNE y del informe de fiscalización correspondiente.

Los próximos pasos del partido

El JNE deberá analizar los informes recibidos y calificar las listas presentadas. Si determina que los principios de democracia interna fueron vulnerados, podría declarar la improcedencia de la inscripción partidaria para abril.

Mientras tanto, los militantes que han denunciado las irregularidades continúan impulsando acciones internas y legales. La situación mantiene en incertidumbre a uno de los partidos tradicionales del país, a la espera de la decisión del órgano electoral.