El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, brindó detalles sobre el proyecto de ley que propone eximir de responsabilidad penal a policías y militares cuando utilicen sus armas en defensa del orden constitucional y frente a ataques violentos contra infraestructura pública o privada.

La iniciativa, presentada en octubre, también incluye una disposición transitoria que aplicaría este criterio a hechos ocurridos en 2022 y 2023.

Rospigliosi defendió la propuesta durante un homenaje a las FF. AA. y la PNP por su actuación en la crisis del 7 de diciembre de 2022, afirmando que estas instituciones “defendieron la democracia”.

También cuestionó las investigaciones fiscales que involucran a unos 1.300 efectivos, calificándolas como una “persecución” y criticando la actuación del Eficavip, equipo del Ministerio Público dedicado a casos relacionados con el uso de la fuerza.

El titular del Congreso indicó que la iniciativa cuenta con respaldo en sectores legislativos que consideran necesario actualizar el marco legal sobre el uso legítimo de la fuerza en contextos de violencia.