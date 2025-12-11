Mototaxistas denuncian ser extorsionados hasta por cinco bandas criminales que les exigen pagos diarios y sumas elevadas bajo amenaza de muerte en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Los delincuentes utilizan videos intimidatorios, donde incluso muestran armas para exigir hasta S/10 mil como pago inicial o cuotas diarias para cada mototaxi.

Según informa América Noticias, los conductores, agrupados en la Aociación Los Pioneros de Sarita Colonia, lamentan el abandono de las autoridades, especialmente tras un ataque sufrido en julio contra uno de sus compañeros, quien quedó postrado y recibió amenazas con balas.

Denuncian que a pesar de pagar las cuotas, las exigencias de las bandas han aumentado, con montos que llegan a S/30 mil por inscripción y S/15 mil mensuales, causando que muchos mototaxistas oculten sus vehículos para evitar ser identificados.

Ante esta grave situación, la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú alista una protesta frente al Ministerio del Interior para el 22 de diciembre, con el fin de exigir mayor seguridad y una respuesta efectiva de la policía.