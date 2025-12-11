La definición de quién será el candidato presidencial de Salvemos al Perú ha puesto los reflectores en esta organización política, debido a que en sus elecciones internas, que se desarrollaron mediante delegados, terminaron con un empate entre Mariano González Fernández y Antonio Ortiz Villano, igualdad que se romperá mediante un sorteo.

Al respecto, José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, refirió que no conoce un antecedente en el que se haya aplicado la suerte para definir quién será el aspirante al sillón de Pizarro dentro de un partido.

El también exministro de Justicia precisó a Correo que se aplicará de manera supletoria la Ley Orgánica de Elecciones, pues un empate no está regulado en la normativa de los sufragios internos, y que el sorteo a aplicar sería el lanzamiento de una moneda.

CONTRA EL RELOJ

Aunque el subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pablo Hartill, sostuvo que el sorteo se debe realizar antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas, cuyo plazo caduca el 23 de diciembre, Tello Alfaro discrepó con el funcionario.

Resaltó que el cronograma electoral de los sufragios del próximo año señala el 15 de diciembre como el día en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará los resultados de las primarias. En consecuencia, añadió que debe ser antes de esa fecha.