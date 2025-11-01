El partido Salvemos al Perú oficializó la precandidatura presidencial del exministro del Interior y de Defensa, Mariano González.

Con esta inscripción, la agrupación completa dos fórmulas presidenciales registradas, sumándose a la encabezada por Antonio Ortiz.

La postulación de González se produce en medio de definiciones internas dentro del partido, que busca consolidar su presencia en las elecciones generales de 2026 con figuras reconocidas en la política nacional.

Esta designación representa la segunda opción formal que competirá por la candidatura oficial del partido.

La plancha presidencial de González estará acompañada por candidatos con experiencia política en el Congreso y el Senado. Entre ellos figura Yehude Simon, excongresista y expresidente del Consejo de Ministros, quien postula al Senado, marcando su retorno al escenario electoral.

También integran la nómina senatorial los exministros Diego García Sayán y Jaime Freundt, presentados como parte del equipo parlamentario que respalda la fórmula presidencial de González.