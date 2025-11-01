El presidente de la República, José Jerí, visitó el Centro de Datos, Telecomunicaciones y Automatización (CDTA) de Sedapal, con el objetivo de supervisar el funcionamiento de la moderna infraestructura tecnológica que permite monitorear la calidad del agua y garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

Durante su recorrido, Jerí estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, con quien constató las operaciones relacionadas con la captación y distribución del recurso hídrico.

La inspección se centró en los procedimientos que Sedapal ejecuta desde un edificio inteligente, diseñado para procesar y analizar información crítica que respalda la gestión del servicio de agua potable y saneamiento.

El mandatario destacó la importancia del centro en la capacidad de la empresa estatal para actuar con rapidez frente a incidentes como incendios, sismos o interrupciones del suministro.

Según se informó, gracias a este centro, Sedapal puede actuar con rapidez y precisión frente a emergencias, reduciendo los tiempos de atención y asegurando la continuidad del abastecimiento.

El CDTA integra sistemas avanzados que permiten monitorear de manera constante parámetros esenciales como el caudal, la presión y la potabilidad del agua.

Este seguimiento centralizado contribuye no solo a la eficiencia operativa, sino también a una gestión más transparente y alineada con estándares internacionales. Su sistema facilita el seguimiento de parámetros clave desde una central inteligente, promoviendo una gestión moderna y confiable.

Con esta infraestructura, la empresa estatal busca reducir los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda afectar el abastecimiento y garantizar un servicio continuo y seguro para la población.