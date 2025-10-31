El presidente de la República, José Jerí, afirmó que su gobierno continuará realizando mayores esfuerzos para incrementar los recursos destinados a programas sociales, en particular a los comedores populares.

Durante un acto oficial en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó la importancia de reconocer la labor de las madres de familia que conducen estos espacios y reiteró el compromiso del Ejecutivo con su fortalecimiento.

“Vamos a coordinar también con los otros sectores para hacer un esfuerzo colectivo, dejaremos de hacer algunas cosas para atender otras y dentro de eso otro que es importante están ustedes y la labor que hacen”, manifestó.

Jerí precisó que la entrega de 20 millones de soles adicionales a los comedores populares representa un avance significativo para los próximos meses.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo mantendrá su compromiso de seguir mejorando la asignación presupuestal para diversos servicios que brinda el Estado.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos –y se los firmo el día de hoy– para poder mejorar aún más el presupuesto para diversas atenciones, dentro de los cuales se incluye el pedido. Vamos a conversar con el Sector”, señaló.

El jefe de Estado reconoció que su gestión enfrenta un contexto complejo, pero reiteró su voluntad de buscar soluciones conjuntas.

“Pero estamos aquí dando la cara, poniendo el pecho para lograr los resultados que la ciudadanía quiere”, expresó.

Finalmente, pidió paciencia a las madres de los comedores populares y reafirmó su respaldo al trabajo que realizan.

“Así que un poquito de paciencia. Dicho ello, nuevamente les agradezco por estar acá presentes. Esta es su casa, es y será siempre su casa mientras esté yo acá”, concluyó el presidente Jerí.