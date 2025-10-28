El presidente de la República, José Jerí, anunció que no se aplicará un toque de queda en Lima y Callao dentro del estado de emergencia decretado para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El mandatario dio a conocer esta decisión a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Jerí explicó que la medida responde a un análisis diario de los resultados obtenidos y a las recomendaciones recibidas por parte de diversos sectores. Afirmó que el Ejecutivo continúa evaluando las acciones emprendidas, pero que no considera necesario restringir la circulación de las personas en determinados horarios.

Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y criticas al diseño de nuestro actual Estado de Emergencia no se esta contemplado aplicar el toque de queda. Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances. — José Jerí (@josejeriore) October 28, 2025

El estado de emergencia, vigente desde el 22 de octubre, contempla diversas acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en ambas jurisdicciones.

El jefe de Estado adelantó que hoy ofrecerá un balance sobre la primera semana de ejecución del estado de emergencia, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de las operaciones desplegadas en Lima y Callao.