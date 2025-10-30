Durante una actividad oficial, el presidente, José Jerí, afirmó que el gobierno de transición está decidido a enfrentar de manera directa los desafíos más urgentes del país, especialmente los vinculados a la inseguridad ciudadana.

“Este gobierno ha decidido comerse el pleito de varios problemas nacionales”, expresó al remarcar que la gestión actual busca marcar una diferencia en su corto periodo.

Jerí señaló que esta administración no trabaja únicamente desde el escritorio, sino que privilegia acciones inmediatas sobre la espera de informes técnicos.

“El gobierno que venga debe heredar una vara alta. Esa es nuestra responsabilidad”, indicó.

Cabe mencionar que José Jerí reiteró que una de las prioridades del Ejecutivo es reforzar la seguridad ciudadana. “Hemos declarado la guerra a la inseguridad”, remarcó, además de destacar que el gobierno está impulsando un modelo de acercamiento directo con las autoridades locales para responder a las demandas regionales.

Frente a las críticas hacia el ritmo y estilo de trabajo del gobierno de transición, Jerí manifestó que “es importante escuchar voces críticas”, pero advirtió que algunos cuestionamientos provienen de actores que, en su momento, evitaron asumir decisiones complejas.