El partido Salvemos al Perú es el único que tiene pendiente definir a su candidato presidencial para las Elecciones 2026.

Y es que los precandidatos presidenciales Mariano González y Antonio Ortiz obtuvieron la misma cantidad de votos en las elecciones primarias, por lo tanto, el ganador se definirá mediante un sorteo.

Mariano González es uno de los precandidatos presidenciales que empató en las elecciones internas de Salvemos al Perú./ Foto: GEC

CIFRAS

El domingo se realizaron las elecciones internas en el partido Salvemos al Perú que contó con la participación de 24 de los 28 delegados hábiles para votar.

El precandidato David Mamani obtuvo un voto, Ricardo Velásquez dos votos y Ramiro Málaga tres votos. Sin embargo, Mariano González y Antonio Ortiz consiguieron ocho votos de delegados cada uno, es decir, un 36.36% de respaldo.

Además, hubo dos votos nulos de delegados.

SOLUCIÓN

Al respecto, Pablo Hartill Montalvo, subgerente de Documentación de Investigación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que el ganador se definirá a través de un sorteo que deberá realizarse en un acto público.

“En la normativa electoral vigente sí existe la figura del empate. Está en la Ley de Elecciones Municipales. Lo que se tendría que aplicar es lo que se ha establecido en su artículo 26, en el artículo 6, que dice, en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación”, indicó en RPP.

En otro momento, el representante de la ONPE recordó que en jurisdicciones pequeñas se producen empates donde el ganador se define con una moneda.

“Sí, hay antecedentes, ha sucedido para elecciones municipales. Por eso es por lo que está establecida la ley de elecciones municipales, de hecho”, precisó.

Sin embargo, aclaró que la ONPE tendrá que ser notificada con los resultados del partido para definir cómo se resuelve el empate técnico.