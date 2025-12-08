El candidato presidencial del partido Salvemos al Perú para las elecciones generales de 2026 se definirá mediante un sorteo. El procedimiento fue definido, tras registrarse un empate entre dos de sus fórmulas en los comicios internos realizados el pasado domingo 7 de diciembre. La insólita situación deberá resolverse mediante un mecanismo poco convencional en la política: lanzando una moneda al aire o sacando una bolilla, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pablo Hartill, subgerente de documentación e investigación electoral de la ONPE, explicó en entrevista con Canal N que la normativa peruana prevé este tipo de desempate para casos excepcionales.

“En el caso de la normativa peruana, en la Ley de Elecciones Municipales, en el artículo 26 inciso 6 se indica que en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. Este sorteo debe hacerse de manera pública y lo va a tener que hacer el órgano electoral central de la organización política”, expresó.

Moneda o bolilla: las opciones para el sorteo

El funcionario detalló que el órgano electoral central de Salvemos al Perú tendrá que definir en los próximos días la modalidad específica del sorteo, para lo cual puede recurrir a experiencias previas en elecciones municipales donde se ha aplicado este mecanismo.

“Ya se ha hecho antes en elecciones municipales. Tenemos casos en el 2022, 2018 también y básicamente las modalidades que se suelen utilizar es lanzando una moneda o sacando una bolilla”, indicó Hartill.

El representante de la ONPE agregó que el organismo electoral central del partido será el responsable de determinar cuál será la modalidad a emplear.

“El organismo electoral central es el que va a tener que definir cuál es la modalidad e imagino que se va a comunicar con nosotros ahora que le vamos a dar los resultados de la elección para ver cómo se va a efectivar este proceso”, precisó.

Sorteo debe ser público y con notario

Por otro lado, Hartill enfatizó que el sorteo deberá realizarse en un acto público y con presencia de un notario antes de que venza el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales, cuya fecha límite es el 23 de diciembre.

“Tiene que ser el órgano electoral central quien lo organice, no la ONPE porque ellos son los encargados dentro de lo que corresponde, y tienen que hacerlo antes de la inscripción de sus candidaturas. Recordemos que el plazo máximo es el 23 de diciembre”, manifestó.