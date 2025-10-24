El próximo 31 de octubre de 2025 vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos que participarán en las elecciones primarias rumbo a los comicios generales de 2026, según el cronograma electoral vigente.

La inscripción de candidaturas está a cargo exclusivo de las agrupaciones políticas, a través de sus órganos electorales internos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó que este proceso es fundamental para los candidatos a fórmula presidencial, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino que buscan competir en las Elecciones Generales 2026.

Las elecciones primarias se realizarán en dos fechas: el 30 de noviembre de 2025, cuando votarán los afiliados de cada organización política para elegir también a sus delegados, y el 7 de diciembre de 2025, cuando esos delegados seleccionarán las listas de candidatos que representarán a sus partidos en las elecciones generales.

Este proceso es clave para la definición de candidaturas y marca el inicio formal de la competencia electoral rumbo a las elecciones generales del próximo año.

#ONPEinforma 📢 | Las 39 organizaciones políticas que realizarán #EleccionesPrimarias ya seleccionan espacios gratuitos en TV, radio y redes sociales para difundir gratuitamente en la franja electoral las propuestas de los candidatos en dicho proceso.https://t.co/VEzaRRI6Zs — ONPE (@ONPE_oficial) October 24, 2025