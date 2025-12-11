El próximo 6 de enero de 2026 el Poder Judicial volverá a evaluar el pedido de Nicanor Boluarte -hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte- para archivar la imputación por organización criminal en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. La audiencia virtual, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, se realizará desde las 9 a. m.

La defensa de Boluarte sostiene que los hechos atribuidos por el Ministerio Público no cumplen con los criterios del delito de organización criminal establecidos en la Ley 32108 , alegando que no existe una estructura compleja ni delitos fines que superen los seis años de pena. También se escucharán los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría.

Cabe precisar que la nueva audiencia fue programada luego de que la Quinta Sala Penal de Apelaciones anulara la resolución emitida el 31 de julio, en la que Concepción Carhuancho había declarado infundado el recurso de la defensa. Además del delito de organización criminal, Nicanor Boluarte enfrenta investigaciones por presunto cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, ‘Los Waykis en la Sombra’ sería una presunta o rganización criminal que habría reclutado a personas alineadas con sus intereses para ubicarlas en puestos clave de entidades del Estado, como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional, con el objetivo de recabar fichas de afiliación y aportar económicamente a la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones.