Debido a la alerta epidemiológica por la gripe A H3N2, en los últimos días, 400 personas se han vacunado contra la influenza estacional, con las pocas vacunas que quedan en el hospital Carrión y en la Red de Salud de Chupaca.

“Por la alerta epidemiológica de la gripe A H3N2 se incrementaron las personas que acuden en busca de la vacuna contra la influenza a los centros de salud, el último fin de semana acudieron 400 personas a recibir su dosis pero solo estamos priorizando a los grupos de riesgo como los adultos mayores y personas con comorbilidades”, explicó el director de Diresa Junín, Clifor Curipaco López.

próximo año. El Ministerio de Salud, recién comprará nuevas vacunas contra la influenza el próximo año 2026, las cuales estarán disponibles en abril y mayo.

Con la alerta epidemiológica emitida en los centros de salud y hospitales existe mayor interés por monitorear los cuadros respiratorios como fiebre alta, dolor de garganta, dolores musculares, dificultad respiratoria. Si existe la sospecha de complicaciones se procederá a realizar el hisopado nasofaríngeo, la muestra se envía al laboratorio referencial de Diresa Junín.

El funcionario invocó a reforzar las medidas preventivas, en vista que la influenza A (H3N2) ya está en nuestro país. Las personas deben lavarse las manos por 20 segundos, usar mascarilla si tienen síntomas respiratorios. En la región Junín, el 100% de los niños menores de 5 años está protegido contra la influenza. Aunque la enfermedad no es letal, tiene un alto grado de contagio. Además es necesario fortalecer el sistema inmunológico con una buena alimentación.