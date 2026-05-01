Con el objetivo de fortalecer el cuidado de la salud de más de 300 trabajadores, el CAP II La Tinguiña de EsSalud y la empresa Agrolatina formalizaron una alianza estratégica en el marco del programa “Prevenir”, la cual beneficiará directamente a sus colaboradores.

Prevención en salud

Este convenio busca detectar de manera oportuna enfermedades metabólicas y oncológicas, a través de evaluaciones periódicas que se realizarán directamente en el centro laboral. De esta manera, se facilitará la identificación temprana de casos de diabetes, hipertensión arterial y síndrome metabólico.

Asimismo, el programa pone especial énfasis en la prevención del cáncer. Las brigadas de salud llevarán a cabo despistajes de cáncer de mama, cuello uterino y próstata, permitiendo que los trabajadores accedan a diagnósticos oportunos sin afectar su jornada laboral.

La firma del acuerdo contó con la participación del Dr. Jorge Díaz Donayre, representante legal de Agrolatina, y el Dr. Jesús Gallegos, director del CAP II La Tinguiña, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos en beneficio de la salud de los trabajadores.

Por su parte, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Roberto Almeida, señaló que el programa Prevenir tiene como finalidad acercar los servicios de salud a los trabajadores que, debido a sus horarios laborales, no pueden acudir a un establecimiento de salud para realizarse chequeos preventivos.

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