El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Roma y el Vaticano en los próximos días, en un contexto marcado por recientes tensiones entre el expresidente Donald Trump y el papa León XIV.

Según una fuente del gobierno italiano citada por AFP, Rubio sostendrá reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Posible reunión con el papa León XIV

Medios italianos informaron que Rubio podría reunirse con el papa León XIV durante su visita, prevista entre jueves y viernes, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

La agenda también incluiría encuentros con el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, y posiblemente con la primera ministra Giorgia Meloni.

Visita en medio de tensiones diplomáticas

El viaje se produce semanas después de declaraciones críticas de Donald Trump contra el pontífice, el primer papa estadounidense y también nacionalizado peruano.

El exmandatario calificó al papa como “débil” y “terrible para la política exterior”, luego de que este expresara su rechazo a la guerra en Oriente Medio.

Asimismo, el pontífice había cuestionado la postura de Estados Unidos frente al conflicto y la posibilidad de una escalada militar.

Diferencias sobre política internacional

Las tensiones se intensificaron tras los comentarios del papa sobre la situación en Irán.

En ese contexto, León XIV consideró “inaceptable” la amenaza de destruir ese país e instó a la población estadounidense a presionar a sus líderes para priorizar la paz.

Trump, por su parte, respondió criticando duramente al líder de la Iglesia católica y cuestionando su posición frente a la política internacional.

Rol de Italia en el escenario político

Las declaraciones también alcanzaron a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien defendió al pontífice y calificó como “inaceptables” los ataques en su contra.

Trump reaccionó cuestionando su postura y sugirió que Italia no estaría cumpliendo suficientemente con sus compromisos en la OTAN.

Según medios italianos, la visita de Rubio podría interpretarse como un intento de “descongelar” las relaciones entre Washington, el Vaticano y Roma.