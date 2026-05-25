César Guarniz Vigo, miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) en el eje de Agricultura y Medio Ambiente del Debate Técnico del Jurado Nacional de Elecciones, planteó esta noche la creación de un “Banco de Desarrollo Agropecuario” para los pequeños productores del país como una de las medidas de un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

El especialista denunció una profunda brecha en el agro nacional, pues afirmó que la agricultura está abandonada por el actual gobierno, donde los precios de insumos son elevados, y no habría un buen sistema hídrico. Además, planteó la construcción de un fondo nacional del agua, debido a que este recurso no estaría siendo priorizado.

“Proponemos un Banco de Desarrollo Agropecuario de impacto a un millón de productores agrarios en los primeros 100 días de gobierno para los pequeños productores del país. (...) Tenemos que reformar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que beneficie a los pequeños productores”, sostuvo.

Durante su intervención, también presentó la creación de una represa nacional para organizaciones altoandinas, por lo que se debería trabajar con las miles de comunidades campesinas.

RECURSOS SOSTENIBLES

En materia de seguridad hídrica, alertó que más del 60% de la infraestructura de riego menor del país sigue sin la inversión necesaria. Propuso un programa de pozos tubulares y cochas para enfrentar sequías y los efectos del fenómeno de El Niño.

“La agricultura es riesgosa; si no tiene agua, puedes perder tu cosecha”, indicó.

Asimismo, formuló dotar de maquinaria amarilla a las organizaciones comunales para ejecutar labores de prevención ante emergencias climáticas.

MEDIO AMBIENTE

Sobre el medio ambiente, Guarniz anunció la derogación de la llamada ley antiforestal, aprobada por el Congreso. Así también indicó que se eliminarían las “leyes procrimen” en referencia a la situación de delitos organizados que se incrementaron. Por ejemplo, en Pataz (La Libertad), donde se detectaron bandas criminales.

Estas actividades ilegales serían causas del ingreso al crimen organizado en zonas mineras y, por ello, la contaminación de fuentes de agua.