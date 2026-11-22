Sport Huancayo vivió una tarde histórica en el Estadio IPD Huancayo. El equipo local necesitaba ganar para quedarse con el Torneo Clausura y lo consiguió con una exhibición de fútbol ante Universitario, que no encontró cómo frenar a su rival.

El primer golpe llegó muy temprano. A los 9 minutos, Javier Sanguinetti sacó un fuerte disparo desde fuera del área que sorprendió al arquero Miguel Vargas, quien tuvo responsabilidad en la jugada. Cuando se esperaba una reacción de los cremas, el ecuatoriano Daniel Porozo amplió la ventaja con un cabezazo, tras un centro de Sanguinetti.

Universitario vs. Sport Huancayo. (Foto: LFPP)

A los 32 minutos, el volante argentino nacionalizado boliviano volvió a ser protagonista. Sanguinetti convirtió un penal y decretó el 3-0, con lo que hizo explotar a la hinchada huancaína. Apenas arrancó el complemento, Porozo anotó su segundo gol del partido (46 minutos) tras otro centro preciso y puso el 4-0.

Universitario mostró algo de orgullo en la parte final y descontó con un gol de Jeremy Rostaing, a los 78 minutos, pero ya era demasiado tarde. Con este resultado, Sport Huancayo terminó como líder del Clausura con 37 puntos, mientras que los cremas quedaron segundos con 32.

Como ambos equipos volverán a verse las caras, se definió una semifinal a ida y vuelta. El primer duelo será el domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p.m., en Huancayo, y la revancha el viernes 4 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Estadio Monumental. El ganador de la llave jugará la gran final de la Liga 1 contra Alianza Lima, campeón del Apertura y líder de la tabla acumulada.