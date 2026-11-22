La región Lambayeque acumula 17,824 casos de dengue en lo que va de 2026, de los cuales 10,479 son confirmados y 7,345 probables, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) Lambayeque. En todo 2025, el mismo reporte registró 624 casos, es decir, unas 28 veces menos, según corroboró Correo.

MUERTOS

El 1 de noviembre, Correo informó que Lambayeque reportaba 24 muertes por dengue, entre ellas dos niños. El CDC contabiliza ahora 43 fallecidos: 26 mujeres y 17 varones. La letalidad general es de 0.24 por cada 100 casos.

Por etapa de vida, 21 de los fallecidos son adultos mayores (60 años a más): 13 mujeres y 8 varones. Le siguen 16 adultos de 30 a 59 años (11 mujeres y 5 varones), 3 jóvenes de 18 a 29 años (todos varones), un adolescente de 12 a 17 años (mujer) y 2 menores de 0 a 11 años (una niña y un niño).

Por establecimiento de salud, el Hospital Regional Lambayeque (HRL) registra 15 decesos; el Hospital de Tumán, 7; y el Hospital Almanzor Aguinaga, de EsSalud, 6. Les siguen el hospital Luis Heysen, de EsSalud, con 4; el Hospital Las Mercedes, con 3; y EsSalud Ferreñafe, con 2. Las clínicas Auna y Pacífico, EsSalud Naylamp, un centro de atención primaria, un hospital privado y el Hospital II 1 de Rioja (San Martín) reportan uno cada uno.

HOSPITALES

Según el reporte de hospitalizaciones y altas del CDC, entre el 1 y el 12 de noviembre los pacientes por dengue oscilaron entre 47 y 62 por día. El 13 de noviembre la cifra subió a 76. Luego fue de 73 el 14 y alcanzó su máximo el 15 de noviembre, con 80 pacientes. El 16 de noviembre descendió a 68 enfermos con dengue.

El Almanzor Aguinaga mantenía 20 internados el 15 y el 16 de noviembre. El Hospital Regional Lambayeque pasó de 6 pacientes el 1 de noviembre a 19 entre el 13 y el 15, y el Hospital Belén de Lambayeque, de 3 a 14 entre el 13 y el 15.

FOCO

En el acumulado del año, el distrito de Chiclayo registra 4,621 casos y José Leonardo Ortiz, 2,660. En este último, los casos semanales aumentaron de 229 a 365 entre las semanas 42 y 45. La provincia de Chiclayo concentra 4,679 de los 6,678 casos reportados en las cuatro últimas semanas.

Por tasa de incidencia, los distritos con mayor afectación son de menor población: Cayaltí (6,435 casos por 100 mil habitantes), Lagunas (4,014), Motupe (2,478) y Jayanca (2,473).

De los casos de 2026, 183 (cerca del 1 %) son importados, principalmente de Chepén, Bagua, Jaén, Chulucanas y Piura. El reporte indica que la transmisión ocurre sobre todo dentro de la región.

El escenario se da a pocas semanas de la temporada de lluvias asociadas con El Niño, periodo en el que suele aumentar la presencia del mosquito transmisor.