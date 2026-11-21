Tres personas investigadas por presuntamente extorsionar a una empresaria dedicada al rubro de panadería y dulcería cumplirán 12 meses de prisión preventiva, luego de que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria obtuviera la medida coercitiva ante el Poder Judicial, en Lambayeque.

Los investigados fueron identificados como César Vignale Niquén, Johnny Llontop Agusta y Jazmín López Gonzales, a quienes se atribuye el presunto delito de extorsión en agravio de una comerciante local.

Hechos

El requerimiento fue sustentado en audiencia por el fiscal adjunto provincial Miguel Llugomir Tesen Añazco, quien presentó los graves y fundados elementos de convicción recopilados junto a la Policía Nacional.

Según la investigación fiscal, el 30 de octubre de 2026, alrededor de las 11:30 p. m., sujetos desconocidos realizaron cuatro disparos contra el inmueble donde funciona la panadería y dulcería Chafloque, propiedad de la agraviada, identificada como Francisca T. G. Días antes, la comerciante había recibido mensajes extorsivos en los que le exigían el pago de S/ 15,000, bajo amenazas de muerte contra ella y sus familiares.

Las diligencias del área de Extorsiones de la Divincri Chiclayo permitieron rastrear el origen de las comunicaciones hasta teléfonos vinculados a los investigados. En estos equipos se habrían encontrado registros de llamadas y mensajes de WhatsApp relacionados con las amenazas.

Con esta información, los agentes intervinieron un inmueble ubicado en la calle Miguel Grau, en Monsefú, donde detuvieron a Johnny Llontop Agusta y Jazmín López Gonzales. Esta última habría intentado evadir la acción policial proporcionando una identidad falsa bajo el nombre de “Rosa”. Durante el registro de su habitación, los efectivos encontraron un celular semidestruido dentro de una caja, presuntamente utilizado para realizar las llamadas extorsivas.

En tanto, César Vignale Niquén fue intervenido en los exteriores del predio cuando se desplazaba a bordo de un vehículo cuyas características estaban vinculadas con la investigación.

Los tres investigados cumplirán los 12 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.