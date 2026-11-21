La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, junto con parlamentarios de distintas bancadas, presentó una moción de orden del día para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá , por las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el pasado 16 de noviembre.

Según informó Canal N, la iniciativa ingresó este viernes 20 de noviembre ante la Cámara de Diputados con 21 firmas y un pliego interpelatorio que, de acuerdo con el documento oficial, contiene 37 preguntas.

La moción busca que el canciller concurra ante el pleno para explicar las decisiones relacionadas con la organización de la visita papal, así como las contrataciones realizadas para la ceremonia religiosa .

Entre los cuestionamientos figuran las fallas audiovisuales y eléctricas reconocidas por la Cancillería, el deslinde de responsabilidades entre las entidades públicas y las empresas proveedoras, y las medidas adoptadas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

Asimismo, los parlamentarios solicitan explicaciones sobre las contrataciones directas por un monto total de S/ 11 millones 52.689,03 . De esta cifra, más de S/ 8 millones corresponden al servicio audiovisual contratado con Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., mientras que más de S/ 2,5 millones fueron destinados al suministro eléctrico, grupos electrógenos y cableado a cargo de Facogem Industrial S.R.L.

También piden precisar el uso de los recursos transferidos para la visita papal mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, que autorizó más de S/ 63 millones.

Entre las 37 interrogantes del pliego figuran las decisiones adoptadas por Espá como coordinador de la visita, los controles previos realizados a los equipos y el tiempo que duraron las fallas durante la misa.

Además, se solicita información sobre una eventual multa impuesta en 2025 a la empresa encargada del servicio de sonido, así como sobre posibles penalidades, garantías contractuales y la intervención de la Contraloría mediante el control concurrente. La moción se sustenta en las atribuciones constitucionales y reglamentarias del Parlamento.

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