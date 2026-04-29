El dengue continúa cobrando víctimas en la región Lambayeque, pues en lo que va del 2026 ya son tres las personas que han perdido la vida.

El último de los casos corresponde a un joven de 21 años, quien lamentablemente enfermó hace algunos días tras la picadura de un zancudo en el distrito de Motupe. Sus familiares intentaron tratarlo con medicinas tradicionales de la zona.

Lamentable fallecimiento

Las autoridades informaron que, tras permanecer siete días en su vivienda con síntomas de dengue, el 24 de abril sus familiares, al notar el agravamiento de su estado de salud, decidieron trasladarlo al centro de salud de la localidad. Allí, los médicos de turno, al constatar la gravedad del cuadro, dispusieron su derivación al Hospital Regional Lambayeque, donde, pese a los denodados esfuerzos del personal médico, el joven no resistió y falleció la madrugada del último sábado.

“Haciendo la investigación preliminar del caso, los familiares refieren que el joven recibió atención en casa empleando medicina tradicional en base a hierbas, por un periodo entre 5 y 7 días. Al ver que su salud no mejoraba, decidieron llevarlo al centro de salud tardíamente, donde, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el personal de salud, el paciente falleció al día siguiente”, dijo el gerente regional de salud, Yonny Ureta Núñez.

Asimismo, el funcionario pidió a la población que la automedicación o el manejo inadecuado de pacientes con síntomas de dengue puede incrementar el riesgo de que la enfermedad se complique y evolucione a formas graves.

Desde enero hasta la fecha se han registrado 499 casos confirmados en la región. Motupe presenta 174 casos confirmados y 133 probables, seguido de Chiclayo con 31 confirmados y Olmos con 26. En total, son 24 distritos de Lambayeque los que reportan casos de la enfermedad.