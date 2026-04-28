La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) aprobó la Ordenanza Municipal N.° 002-2024-MPCH/A, que establece el Reglamento del Régimen Municipal de Protección, Tenencia y Bienestar Animal, así como el régimen jurídico de canes en la ciudad, con el objetivo de regular la convivencia entre ciudadanos y animales de compañía bajo criterios de bienestar, salubridad y seguridad.

Aprobada en enero de 2024

La norma fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del Concejo Municipal del 19 de enero de 2024, con el voto favorable de todos los regidores asistentes.

Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el establecido en el Artículo 07°, que dispone que cada persona natural o jurídica podrá tener como máximo dos perros o gatos por vivienda o domicilio habitual. En caso de superar ese número, los propietarios deberán solicitar una autorización municipal, la cual estará sujeta a la verificación de condiciones de higiene, salubridad y seguridad, a fin de evitar riesgos para la salud pública, la tranquilidad vecinal y el bienestar de los animales.

La ordenanza también contempla obligaciones para los propietarios, como brindar alimentación adecuada, agua suficiente, atención veterinaria preventiva y curativa, vacunación obligatoria, desparasitación, registro municipal del animal y la presentación del certificado de vacunación antirrábica y de salud emitido por un médico veterinario colegiado.

Asimismo, la norma se enmarca en la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sensibles y establece la responsabilidad de autoridades y ciudadanos en su protección.

Reacciones

Sin embargo, la medida ha generado diversas críticas en redes sociales, donde usuarios expresan opiniones divididas sobre el límite de mascotas por vivienda.

Ante ello, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, anunció que la ordenanza será evaluada nuevamente. “Yo creo que amerita que el área técnica, Sanidad, revise la norma y que de ser así sea llevada a sesión de concejo y que sea puesta a consideración de los señores regidores. Las ordenanzas se elevan a concejo municipal, que aprueban o desaprueban. Ya se le envió al área de Sanidad para que se vean las observaciones que hacen los vecinos”, señaló.

De esta manera, la autoridad edil precisó que cualquier modificación o ratificación de la norma deberá ser discutida nuevamente en el Concejo Municipal, conforme al procedimiento establecido.