Las obras públicas suelen prometer mejoras visibles. En el pueblo joven Villa El Salvador, en Chiclayo, los vecinos dicen vivir hoy el reverso de esa expectativa: aguas residuales estancadas, malos olores persistentes y la aparición de mosquitos en varias esquinas del sector.

Trabajos cuestionados

El problema se presenta en el marco del proyecto Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la urb. Villa El Salvador del distrito de Chiclayo, ejecutado por el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) durante la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores. La obra tiene un monto contractual de S/ 3’250,034.99, un plazo de 135 días calendario y se ejecuta por el Consorcio Ideal, con supervisión del Consorcio Consultor Nuevo Jerusalén.

Las esquinas de la cuadra 3 de la calle Talara con Jayanca y de la cuadra 2 de Talara con Íllimo concentran la mayor acumulación de aguas servidas. A pocos metros, en la intersección de Mochumí con la calle El Salvador, las filtraciones continúan. El agua discurre lentamente y forma charcos oscuros en las veredas que están por construir.

“Es un olor constante, no se va en todo el día”, contó una vecina, quien señaló que funcionarios del GRL realizaron una visita de manera reservada . “Han aparecido mosquitos y tenemos niños en casa. Nos preocupa enfermarnos”, agregó.

Varios residentes coinciden en que la situación se agravó con el inicio de los trabajos. Las excavaciones y la intervención sobre la vía habrían afectado conexiones del sistema de alcantarillado, aunque esa relación aún no ha sido confirmada oficialmente.

Durante una visita al lugar, Correo observó la presencia de personal obrero realizando labores en la zona, entre ellas el vertimiento de aguas residuales en la vía pública, una práctica que los vecinos consideran parte del problema.

Respuesta

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) anunció una serie de acciones para determinar el origen de las filtraciones. Entre ellas, inspecciones técnicas y el sellado con tapones en las tuberías ubicadas en las esquinas de Talara con Íllimo y Talara con Jayanca.

Además, se prevé la verificación de los niveles de aguas residuales en los buzones del sector y la toma de muestras de agua potable, que serán analizadas en el laboratorio de control de calidad. El objetivo, según la entidad, es contar con resultados que permitan una intervención adecuada.

Mientras las evaluaciones avanzan, la vida cotidiana en Villa El Salvador transcurre entre zanjas abiertas y charcos de desagüe. Los vecinos no cuestionan la necesidad de la obra, pero sí la falta de previsión frente a sus efectos inmediatos.

“Queremos que terminen las pistas, claro, pero no así”, resumió otro residente.