El mercado Moshoqueque, en el distrito de José Leonardo Ortiz, está organizado en tres grandes sectores, según su expediente técnico. En ellos se distribuyen áreas como pescado, verduras, centro comercial, artesanías y zonas administrativas, además de servicios higiénicos diferenciados.

Esta estructura evidencia la magnitud del mercado y su importancia económica. Sin embargo, el estado de su entorno urbano no parece ser correspondido de la gestión del alcalde Elber Requejo Sánchez.

Sin mejoras

En los alrededores del mercado, vías clave presentan un avanzado estado de deterioro. Las avenidas Kennedy, Ramón Castilla, México y Venezuela, así como las calles San Antonio y Salas, concentran el tránsito diario de comerciantes, compradores y transporte de carga, pero permanecen sin asfaltado o con pistas seriamente dañadas.

A ello se suma un problema sanitario. En la calle Brasil, entre las avenidas San Antonio y México, Correo constató el colapso de un desagüe, lo que agrava las condiciones en una zona donde se manipulan alimentos y circulan cientos de personas a diario.

“Desde 2023 no tenemos diálogo con el alcalde”, afirmó Marco Pacheco Adrianzén, presidente de la Asociación del Primer Sector. El dirigente cuestionó la falta de comunicación con la autoridad edil y la ausencia de intervenciones concretas.

“No hay mejoras en las pistas. Kennedy, Ramón Castilla, México, Venezuela… todas siguen igual, y también los interiores del mercado”, agregó.

Pacheco sostiene que los comerciantes han presentado propuestas para mejorar las condiciones del entorno, pero, según señaló, no han obtenido respuesta.

El último jueves 23 de abril, al mediodía, representantes de la Contraloría, la congresista Mary Acuña, dirigentes y funcionarios realizaron una visita a los alrededores del mercado para evaluar su situación.

Durante el recorrido, un funcionario indicó que el mercado ya se encuentra saneado y que se está a la espera de un reglamento que permita mejorar la transitabilidad y establecer el pago de una merced conductiva, con el objetivo de que la municipalidad pueda ejecutar inversiones.

Asimismo, señaló que desde el año 2014 se habría podido avanzar en un proceso de titulación que incluso contemplaba la expansión del mercado en altura. “Se busca hacer un reordenamiento del mercado y mesas de trabajo con la municipalidad y los comerciantes”, precisó.

Desde el Frente de Defensa para el Desarrollo del Mercado Moshoqueque, su representante Rosita Dolores confirmó que no existen espacios de diálogo entre el alcalde y distintos grupos de comerciantes, tanto formales como informales.

Además, reconoció que los problemas persisten en infraestructura de puestos y vial. “Las calles San Antonio y Salas, y la avenida Kennedy, siguen sin asfaltar y son un peligro para los compradores”, argumentó.