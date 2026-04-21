Durante un operativo minucioso, la Policía Nacional del Perú recuperó dos vehículos que habían sido robados mediante asaltos a mano armada en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde del último sábado, cuando agentes de la Sección de Protección e Investigación de Robos de Vehículos, tras recibir información sobre una presunta banda criminal que operaba con dos unidades sospechosas, se trasladaron hasta el pueblo joven Santa Ana, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Al llegar a la zona, en un descampado de la quinta Richard, los efectivos —al mando del capitán PNP Jorge Azpilcueta Chapilliquén— encontraron un automóvil y una camioneta en aparente estado de abandono.

Tras verificar las placas, se confirmó que el vehículo con matrícula M6I-169 había sido robado el 16 de abril en el distrito de Pimentel, luego de que su propietario fuera amenazado con armas de fuego. En tanto, la unidad de placa M6H-544 fue sustraída el 28 de marzo de 2026 en la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de Mórrope, según la denuncia N.° 84-2026.

Ambos vehículos están valorizados en aproximadamente S/ 80,000.

Según las primeras hipótesis policiales, las unidades iban a ser utilizadas para la clonación de placas, con el fin de trasladarlas fuera de la región y venderlas fraudulentamente. No se descarta que, de no lograr este objetivo, los delincuentes optaran por desmantelarlas y comercializar sus autopartes en el mercado negro.

Finalmente, los vehículos fueron trasladados a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes, mientras peritos de Criminalística realizaron las pruebas necesarias para la obtención de huellas que permitan identificar a los responsables.