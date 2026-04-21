“Una ciudad no solo se transforma con cemento y fierro; sin embargo, entendemos, porque aquí vivimos, aquí hemos nacido y aquí transitamos, la mortificación de vecinos y transportistas. Hemos exigido al Gobierno Central, a través de sus diversos presidentes, la asignación de recursos no solo para la municipalidad, sino también para Epsel. Si Epsel no avanza en la renovación de emisores y redes, el trabajo se vuelve más limitado”, sostuvo el último sábado la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, durante su discurso por el 191 aniversario de la ciudad.

Posturas

Las declaraciones fueron cuestionadas por dirigentes locales. El presidente del Frente de Defensa de La Victoria, José Torres Ruiz, advirtió a Correo que persisten problemas de desorden urbano y falta de autoridad. “Hay informalidad de ambulantes en las calles y las mototaxis ingresan al centro de Chiclayo. Los parchados de pistas duran apenas dos o tres meses”, señaló.

En su intervención, la burgomaestre también se refirió a proyectos pendientes. Indicó que la renovación de redes del casco central no se ejecutó en el 2012 pese a contar con presupuesto. “Otra sería la historia urbanística de Chiclayo”, afirmó, tras precisar que su gestión retomó el proyecto paralizado y consiguió financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el peritaje, actualmente aprobado. Añadió que se encuentran en la etapa de asignación de recursos para la formulación del expediente técnico.

Sin embargo, desde otros sectores también surgieron críticas. La dirigente vecinal del pueblo joven Cerropón, Nancy Ipanaque Chuyo, cuestionó ante Correo la falta de atención a zonas periféricas. “La ciudad está peor que antes. No se ha atendido a los pueblos jóvenes. No tenemos alcantarillado ni obras grandes como parques, infraestructura vial o un gran mercado como el que hace en Reque. Queremos obras y no fiestas de aniversario”, manifestó.

En otro momento, la alcaldesa cuestionó la herencia de obras inconclusas dejadas por el programa Reconstrucción con Cambios y la falta de intervención de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Según explicó, los gobiernos locales y regionales tuvieron que destinar recursos propios para destrabar estos proyectos. En el caso de Chiclayo, indicó que se encontraron cinco colegios paralizados, en los que se invirtieron 26 millones de soles para su culminación.

A estas críticas se sumó el presidente de la Junta Vecinal Comunal de José Olaya, Juan Carlos Arámbulo, quien lamentó la falta de obras emblemáticas y el deterioro del orden urbano. “Hace tiempo no se ejecutan obras importantes. Pagamos buenos impuestos y todo se va a pagos de favores políticos. El tránsito es un desorden y los mercados de pueblos cercanos están mejor que los de Chiclayo”, sostuvo.

Por su parte, Torres Ruiz también cuestionó la falta de avances en proyectos estratégicos como el terrapuerto, al señalar que existe un terreno abandonado sin gestión ante ProInversión. Asimismo, consideró que la actual gestión carece de articulación para impulsar obras de mayor impacto.

Asimismo, el dirigente del pueblo joven San Antonio, Jaime Ramírez, expresó una dura crítica a la situación actual. “Lamentablemente estamos viviendo el peor episodio de Chiclayo y sus alrededores. Con buenos homenajes y grandes fiestas populares no se podrá ocultar el malestar de todos los chiclayanos”, afirmó. Exhortó a mejorar avenidas como Augusto B. Leguía y Fitzcarrald.