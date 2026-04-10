El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregará 36 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a familias que perdieron sus hogares debido a las intensas lluvias, con el fin de que puedan alquilar un lugar seguro y proteger su salud y bienestar. A nivel nacional serán 118 bonos.

El subsidio, aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 116-2026-Vivienda, consiste en una ayuda mensual de S/500 por un periodo de hasta 24 meses. Está dirigido a hogares cuyas viviendas fueron declaradas colapsadas o inhabitables, permitiéndoles contar con un espacio digno mientras se desarrollan los procesos de recuperación y reconstrucción.

Esta medida beneficiará a familias de seis regiones del país, entre ellas la región Piura que serán 36 bonos, principalmente en la provincia de Ayabaca, en los distritos de Pacaimpampa y Ayabaca; Áncash (22), Arequipa (7) Ayacucho (21) y Cajamarca recibirá 22 en San Miguel, mientras que en San Martín se asignarán 10 subsidios en el distrito de Pucacaca, priorizando a las familias más afectadas por las emergencias.

Con esta décima convocatoria del año, el MVCS busca dar una respuesta oportuna a las familias damnificadas, ayudándolas a recuperar estabilidad y continuar con sus vidas en condiciones seguras, especialmente en contextos donde las lluvias han dejado a cientos de hogares en situación vulnerable.