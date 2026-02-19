Un comerciante ahogado, más de 7,800 personas afectadas, 990 damnificados y 3173 viviendas afectadas va dejando hasta el momento las intensas y fuertes lluvias que se registran desde el mes de enero y los primeros días del mes de febrero del presente año, en Piura. Las precipitaciones también han provocado deslizamientos, derrumbes y activación de quebradas. Asimismo, ocasionaron daños a la infraestructura de transporte, centros de salud, colegios y aislamientos de poblaciones en varios distritos y provincias de la región.

El Reporte de Emergencia N.º 01 del 18 de febrero del 2026 del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, a la que Correo tuvo acceso, señala que los daños reportados hasta el momento por las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las diferentes municipalidades provinciales y distritales a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, es que a la fecha hay 990 personas damnificadas, 7871 afectados, 13 viviendas destruidas, 428 casas inhabitables y 3173 afectadas.

El comerciante de mango y limón pereció la noche del martes, cuando regresaba a bordo de su motocicleta desde Tambogrande e intentó cruzar la quebrada Sol Sol de Paccha Chulucanas, activada a consecuencia de las lluvias, y al parecer la corriente lo arrastró y se ahogó en las turbulentas aguas. Ayer en la mañana el vehículo fue recuperado por los pobladores y recién su cuerpo fue encontrado pasado el mediodía aguas abajo.

Los municipios reportaron que un puente peatonal se ha visto afectado hasta el momento por las fuertes lluvias, al igual que un centro de salud y un centro educativo, estos últimos en la sierra de Piura.

Asimismo, pobladores de 12 caseríos, centros pobladores y sectores de los distritos de Ayabaca y Buenos Aires de las provincias de Ayabaca y Morropón, respectivamente, se encuentran aislados. Entre las zonas aisladas se encuentran El Sural, CP Toldo, Sauzal de Quiroz, Huachima, Las Pircas (en Ayabaca) y CP Ingenio, Pampa Flores, Pueblo Libre, La Maravilla, Piedra Herrada, Pilca y Morroponcito (en Morropón).

Se reporta la activación de 25 quebradas en las provincias de Ayabaca (El Mango, Coletas, Sicarate, Chilique), en Morropón (Malvinas, El Ciro, Maravilla, Pedregal, La Chira, Piedra Herrada, Nico Rivas, Casa Blanca, Hualtacal, Maray, La Tranca, Palo Blanco Alto, La Alberca, El Faique - Malacasí, Coca, Pican Bajo, Guayaquil y Sol Sol), en Sullana (Huasimal e Higueron) y en Piura (San Francisco en Tambogrande).

Las fuertes lluvias han provocado la restricción e interrupción de las vías en varios distritos de las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón. Por ejemplo, en los distritos de Chalaco y Yamango el tránsito está interrumpido en varios sectores por el deslizamiento de cerros. Lo mismo sucede en varias zonas del distrito de Frías, Sapillica y Ayabaca.