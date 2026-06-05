Un total de 519 vehículos fueron internados durante mayo como resultado de los operaciones de fiscalización ejecutados por la Gerencia de Transportes y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), así lo informó el gerente del área, Yoni Calle Cabello, quien precisó que las intervenciones se retomaron desde el 13 de mayo, un día después de asumir el cargo.

Del total de unidades internadas por diferntes motivos, 331 corresponden a automóviles, convirtiéndose en el grupo más numeroso. También ingresaron al depósito municipal 70 camionetas (Sport Utility Vehicle) (SUV), 54 vehículos multipropósito conocidos como “loncheritas” por prestar el servicio de transporte urbano de manera informal, 23 camionetas Pick-Up y 11 motocicletas.

Asimismo, las acciones de control alcanzaron a unidades de mayor capacidad. Durante mayo fueron internados dos microbuses, 22 minibuses y tres ómnibus. Según el funcionario, todos los vehículos ingresados al depósito fueron posteriormente retirados por sus propietarios tras cumplir con los procedimientos correspondientes.

Calle Cabello señaló que los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los alrededores del Puente Grau, el Parque Industrial, la avenida 28 de Julio y la avenida Parra. Agregó que no se difunden mayores detalles sobre las zonas intervenidas para evitar alertar a los infractores y preservar el carácter inopinado de las acciones de control.