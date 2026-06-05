Con miras a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exhortó a los ciudadanos a consultar su local de votación, debido a que algunas mesas y recintos fueron reubicados respecto de la primera jornada electoral.
La entidad precisó que la información sobre el local asignado, la dirección, el número de mesa y su ubicación dentro del recinto se encuentra disponible a través de su plataforma oficial de consulta electoral.
A nivel nacional, la ONPE reasignó 44 locales de votación. En Lima Metropolitana, los cambios involucran a ocho locales ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. Según indicó el organismo, en estos casos la modificación responde a que los propietarios de los inmuebles no autorizaron su uso para el 7 de junio.
La ONPE señaló que los cambios también pueden obedecer a factores como obras de reconstrucción, problemas de infraestructura, ausencia de cerco perimétrico, condiciones climáticas y otras situaciones que impiden utilizar los mismos locales de la primera vuelta.
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