Más de ocho mil ciudadanos que residen en la margen izquierda del distrito de Cayma continúan sin acceso al servicio de transporte urbano del Sistema Integrado de Transportes (SIT), situación que los obliga a recorrer largas distancias para poder movilizarse hacia diferentes puntos de la ciudad.

Wilinton Arce, presidente de la asociación de vivienda Casa Blanca, informó que hace tres años gestionan ante la Municipalidad Provincial de Arequipa el ingreso de rutas del SIT a la zona. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido una respuesta favorable. “El exalcalde Víctor Hugo Rivera prometió y nunca accionó. No llega el transporte formal a los pueblos jóvenes de Cabrerías, Jardines de Cayma, Casa Blanca, Mirador y Villa Ecológica”, señaló.

El dirigente informó que las unidades de transporte formal sí llegan a la margen derecha del distrito, donde las vías se encuentran asfaltadas, por lo que considera que esa podría ser una de las razones por las que el servicio no se extiende hacia los sectores más alejados. “Hemos llegado a pensar que es por eso”, comentó.

Actualmente, los pobladores dependen exclusivamente del transporte informal para trasladarse. No obstante, cuando se realizan operaciones municipales contra estas unidades, los vecinos quedan prácticamente aislados y sin alternativas de movilidad. Esta situación afecta especialmente a estudiantes, trabajadores y adultos mayores.

“Tenemos que caminar dos kilómetros para conseguir transporte. Nos llenamos de polvo y de sudor por falta de servicio”, dijo Arce.