Hecho sucedió en local ubicado en el cercado de la ciudad de Sullana

Delincuentes incursionaron en la peluquería “Innova Salón Spa” ubicado en el pleno cercado de y se llevaron dinero en efectivo, accesorios y diversos productos de belleza, todo valorizado en más de S/15,000.

El hecho se registró a las 5:45 de la mañana del lunes 16 de febrero. Según las imágenes, dos hampones -uno de ellos de baja estatura- palanquearon la puerta enrollable y la abrieron parcialmente para ingresar al local, ubicado en la calle Sucre 457.

Una vez en el interior, sustrajeron máquinas de corte, secadoras, planchas y decenas de cajas de productos de belleza de la marca Kérastase. Asimismo, se llevaron el dinero en efectivo que eran de las ventas y los servicios que ofrecen.

El propietario del local Joe Millones dijo que es la segunda vez que le roban en su local. “Lo que pido como empresario a las autoridades es que nos unamos para velar por nuestros negocios, porque invertimos mucho y hay varios que, tras los robos que les cometen tienen que cerrar y dejar sin trabajo a varias personas”, dijo Millones.

