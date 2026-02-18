Una intensa lluvia de algunas horas convirtió las calles de algunas ciudades en ríos e incluso dejó aislados a diversos pueblos de la región Piura. El Senamhi alertó que se seguirán registrando lluvias de moderada a fuerte intensidad en las próximas horas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la ciudad de Morropón registró la precipitación más alta con 66.6 litros por metro cuadrado, de acuerdo con el reporte acumulado desde la noche del lunes hasta las siete de la mañana de ayer.

La lluvia provocó que, en poco tiempo, las calles de Morropón se convirtieran en ríos y varias viviendas resultaran inundadas. Incluso esta situación fue aprovechada por un grupo de menores, quienes se pasearon en un colchón inflable arrastrado por la corriente del agua en esta ciudad.

Por otro lado, la estación de El Partidor del distrito de Las Lomas, registró 50.8 litros por metro cuadrado. Mientras que Chulucanas 47.8. En tanto el distrito de Tambogrande alcanzó los 37.2 litros por metro cuadrado. Otras localidades de la región registraron valores menores durante estas precipitaciones.

Asimismo, las lluvias provocaron que el caudal de la quebrada Sáncor, a la altura del caserío El Cantero (en Tambogrande), aumentara considerablemente, lo cual ha puesto en peligro a los pobladores que intentaron regresar a su comunidad y no pudieron hacerlo.

Ante esto, los lugareños exigieron a las autoridades la instalación urgente de un huaro (sistema de transporte por cable) para facilitar el traslado en épocas de lluvia, debido a que el paso hacia Ceibal (Frías) ha quedado interrumpido.

Informan que las condiciones meteorológicas persistirán hasta el 19 de febrero. En Piura y Tumbes se prevén lluvias de moderada, fuerte y extrema intensidad, con un alto potencial de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En cuanto a la ciudad de Piura, la precipitación total acumulada fue de 12 litros por metro cuadrado. Empezó a la 9:10 de la noche del último lunes y concluyó a la 1:30 de la mañana de ayer, según el Senamhi Piura.

Ante esto, diversos sectores de esta localidad terminaron inundadas y los vecinos expresaron su indignación ante las autoridades, señalando que cada año ocurre la misma situación y no reciben una solución definitiva.

“No hay un gobernador o un alcalde que haya solucionado (este problema hasta el momento), nadie. Hay vecinos que, en estas épocas de lluvias, el agua sucia se sale por los baños de sus viviendas. Esperamos que coloquen una cámara de bombeo o solucionen de otra forma este problema y se lleven toda el agua (de las lluvias) que nos afecta”, dijo doña Flor Valdiviezo, ante el aniego acumulado entre las avenidas José Aguilar Santisteban y Azucenas, en la urbanización Ignacio Merino, cerca de la Avifap.

Por su parte, otra vecina instó a las autoridades a recorrer las calles de Piura para constatar los problemas que afectan a la población y locales tras las lluvias.