Nueve personas fueron sancionadas por las autoridades debido a que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, durante un operativo realizado en diversos sectores de la provincia de Sullana.

Durante un operativo, personal de la Municipalidad Provincial de Sullana intervino al grupo de personas que se encontraban en el parque Lola Cruz de Acha, situado en la primera etapa de la urbanización Jardín.

Dichas personas fueron sancionadas por infringir las disposiciones vigentes, aplicándoseles una multa equivalente a S/ 1,650 a cada infractor, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.° 034-2025-MPS.

Las autoridades advirtieron que el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados se encuentra prohibido y anunció que los operativos se ejecutarán de manera permanente en diferentes lugares de la ciudad.