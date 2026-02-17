Siete trabajadores del centro comercial Plaza del Sol, ubicado en la intersección de la avenida Grau con Gulman, en Piura, sufrieron desmayos durante la jornada laboral. Según indican, por la falta de ventilación debido al corte de energía eléctrica.

La falta de ventilación por la interrupción del servicio eléctrico en Piura provocó que siete personas sufran síntomas de convulsión, pérdida de conocimiento y desmayos, cuando se encontraban en las instalaciones del local Konecta y otros locales, ubicado en el segundo piso del centro comercial Plaza del Sol, en Piura. Al parecer habrían sufrido golpe de calor por la falta de ventilación.

Hasta el lugar llegó personal del SAMU, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Fiscalización de la municipalidad de Piura y Sunafil para atender a las víctimas, que, según las imágenes de videos difundidos en redes sociales, fueron evacuados en camillas y trasladados hasta la clínica y a otros centros de salud.

“Pero señoritas de ciertas empresas estaban sudadas, mojadas de sudor y seguían paradas esperando a que un cliente entrara”, dijo una joven que se encontraba por el lugar.

En tanto, se conoció que el personal de Fiscalización y Control Municipal de Piura clausuró temporalmente el local por no cumplir con las medidas de seguridad y de ventilación correspondientes. Sobre todo ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Mientras tanto, los representantes del Ministerio Público levantaron las actas respectivas y dispusieron se ponga de conocimiento este hecho al fiscal penal de turno, a la Fiscalía de Flagrancia por el tema del atentado contra las conidciones de seguridad y salud en el trabajo; así también coordinaron con personal de Diresa la atención oportuna de las personas trasladadas a los centros de salud. Otros jóvenes fueron atendidos en el local.