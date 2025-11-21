Enosa informó que hoy viernes 21 de noviembre de 2025, entre las 7:00 a. m. y 2:00 p. m., se restringirá temporalmente el servicio eléctrico en diversos sectores de Piura y Castilla. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo, intervención necesaria para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más estable para los usuarios.

La restricción comprenderá zonas residenciales de la C. Hab. Unidad Vecinal, Villa Militar, Barrio Sur, A.H. Alan Perú (manzanas A y B) y parte de la Zona Industrial de Piura (manzanas 214–231). Asimismo, alcanzará las urbanizaciones Santa Ana, Monterrico, San Isidro, California, Buenos Aires, San Miguel y San Lorenzo, así como los pasajes Santa Clara y José Carlos Mariátegui.

También se verá afectado el suministro en principales vías como las avenidas Bolognesi, Grau (cuadras 12–16), Gulman (cuadras 4–6), Circunvalación Antigua y Loreto. Igualmente, se incluye un amplio tramo de calles y jirones, entre ellos Libertad, Lima, Tacna, Junín, Cuzco, Arequipa, Loreto, Otto Toshman, Moquegua, San Martín, Sullana Sur, Los Pinos, Pedro de León, Miguel Diéguez, Ayacucho, Apurímac, Tumbes y Circunvalación.

La suspensión temporal también alcanzará a diversas entidades públicas y privadas, como Maderera Santa Rosa, Ferreyros, Edificio Monterrico, Oficina Principal de EPS Grau y Pozo Buenos Aires, Europa, Sencico, Grifo Texaco, Banco de la Nación, Coliseo M. Jerónimo, Cuartel Grau, Ala Aérea N.° 01, Casino Militar, Teatro M. Vegas Castillo, Fábrica de Hielo, Colegio San Miguel, Colegio Los Ceibos y el Cercado de Piura.

Enosa exhortó a los usuarios de las zonas mencionadas a tomar las precauciones necesarias durante el horario de interrupción y agradeció su comprensión. La empresa reiteró que estas labores programadas son esenciales para garantizar la seguridad operativa, prevenir incidencias y mantener la continuidad del servicio eléctrico en la región.